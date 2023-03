Läänemaa võitis kodus  4-1 Welcot

Neljapäeval, 9. märtsil pidas Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond hooaja esimese kodumängu.

121 pealtvaataja ees mindi kohtumist 19. minutil Silvester Ilumetsa väravast juhtima. 33. minutil oli resultatiivne Karl Johan Kastein ja 39. minutil Juhan Jograf Siim. Poolajale mindi 3-0 eduseisus.

„Mängu esimene poolaeg oli väga hea. Oli kõrget intensiivsust, ka tulemus kinnitas seda,” nentis mängujärgselt Läänemaa peatreener Theimo Tülp. „Vastane polnud kergete killast ja selleks, et poolaja tulemust hoida, tuli mängutempot suuta säilitada ka teisel poolajal. See paraku meil lõpuni ei õnnestunud. Ausalt peab tunnistama ka seda, et meeskonna rünnakute lõpetamise kvaliteet ei olnud kiita. Terviklikus pildis suutsime püstitatud mängulisi eesmärke täita küllaltki heal tasemel,” lisas ta.

„Ent hooaeg on pikk, uus meeskond alles oma arengu algusjärgus, seega jätkame treenimist ja tuleme uue energiaga taas peatsele uuele mängule,” lubas peatreener.

Kolmanda vooru mäng FC Kuressaare duubliga toimub 13. märtsil Uuemõisas.