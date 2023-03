Lääne Elu paberleht laupäeval, 11. märtsil

Vargustes süüdistatav loobus kokkuleppemenetlusest

Reedel loobus Haapsalu kohtumajas mitmes varguses süüdistatav Alvar Tomingas kokkuleppemenetlusest, sest ei tunnista oma süüd.

Jaanus Getreu: kõige tähtsam on, et lapsed oleks hoitud

Sel nädalal esimese juubelini jõudnud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi treeneri Jaanus Getreu sõnul on talle kui treenerile saavutustest olulisem see, et laste rõõm ei läheks sportides kaduma.

„Sel aastal on mul kolm juubelit – endal 50 eluaastat, 30 aastat olen olnud jalgpallis ja 25 aastat oleme mänginud Eesti noorte meistrivõistlustel,” ütles Getreu.

