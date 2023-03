Lugeja küsib: mida võib tööandja töövestlusel küsida?

Kas tööandja võib küsida perekonnaseisu, laste või pere planeerimise kohta?

Enne töölepingu sõlmimist peaksid pooled pidama läbirääkimisi ja arutama töötingimusi. Mõistlik on fikseerida läbirääkimised kirjalikult. Tööandja võib töövestlusel nõuda tööle soovijalt vaid andmeid, mille suhtes tal on õigustatud huvi – mis on otseselt seotud tööülesannete täitmise võimekusega. Küsimuse esitamisel peab tööandja põhjendama, miks on info vajalik ja kuidas see on tööga seotud. Kui otsitakse töötajat religioossesse ühendusse, võib tööandjal olla põhjendatud huvi tööle soovija religioossete vaadete suhtes või kui politseiteenistusse astumise üks eeldus on tervisekontrolli läbimine, on asjakohane uurida kandidaadi terviseseisundi kohta. Laste olemasolu ei tähenda automaatselt, et inimene ei tule tööga toime.

Tööandjal puudub üldjuhul õigus küsida infot perekonnaseisu, laste olemasolu, pere planeerimise, ajateenistuse läbimise, religioossete või poliitiliste vaadete, veendumuste, seksuaalse orientatsiooni, tervisliku seisundi, puude kohta. Loetelu ei tähenda, et tööle kandideerija ei võiks mõnel välja toodud punktil läbirääkimistel peatuda. Kui on ette näha, et laste tõttu võiks kokku leppida tööpäeva hilisemas alustamises, tasuks probleemide vältimiseks sellest ka rääkida.

Kui tööle kandideerija kahtlustab, et teda on värbamisprotsessis diskrimineeritud ja soovib teada kõrvalejätmise põhjust, peab tööandja andma kirjaliku seletuse, milles põhjendab oma värbamisotsust.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist