Lugeja küsib: mitme tunni võrra vähendatakse normtunde, kui võtan lapsepuhkust?

Töötan summeeritud tööajaga, seega võin lapsepuhkust kasutada ka nädalavahetusel. Tahan võtta lapsepuhkust laupäeval ja pühapäeval. Puhkuse avalduse ajaks ei olnud graafik veel koostatud. Mitme tunni võrra vähendatakse normtunde, kui lapsepuhkus on 10 päeva järjest, mille sisse jääb 4 nädalavahetuse päeva?

Lapsepuhkuse andmise eesmärk on, et töötaja saab töölt täiendavat vaba aega lapsega aja veetmiseks. Summeeritud tööaja arvestuse korral võivad kõik kalendripäevad olla töötaja tööpäevad.

Kui töötaja kasutab lapsepuhkust, peab tööaeg arvestusperioodis vähenema selle aja võrra, mil töötaja lapsepuhkuse tõttu tööd ei teinud. Kui töötaja graafik on kinnitatud, tuleb tööajafondist maha arvestada graafikujärgsed tunnid. Näiteks kui töötaja kasutab lapsepuhkust laupäeval, mil on graafiku kohaselt tema vahetus 24 tundi, siis väheneb tema tööajafond samuti 24 tunni võrra.

Kui graafik ei ole kinnitatud ja töötaja soovib lapsepuhkust kasutada, väheneb tööajafond kaheksa tundi iga lapsepuhkuse päeva kohta, olenemata asjaolust, kas lapsepuhkuse päev on kalendaarsel tööpäeval või nädalavahetusel. Kuivõrd graafiku alusel töötava töötaja tööpäev võib olla iga päev ja lapsepuhkust antakse tööpäevades, tuleb tööajafondi vastavalt korrigeerida.

Selliselt tagatakse võimalikult selge ja sarnast laadi lähenemine päevaviisilise ja summeeritud tööaja arvestuse korral. Nii on lisaks tagatud, et lapsepuhkuse kasutamise tõttu ei pea töötaja töötunde järele tegema ja saab täidetud lapsepuhkuse eesmärk võimaldada töötajale täiendavat tööst vaba aega lapsega aja veetmiseks. Kui lapsepuhkust nädalavahetusele planeerides tööajanorm ei väheneks, peaks töötaja töötama vaatamata puhkuse kasutamisele täis kuu normtunnid. See ei oleks aga eesmärgipärane.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist