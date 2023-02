Lääne Elu paberleht neljapäeval, 23. veebruaril

Hindeid asendab protsent

Läänemaa koolijuhid tervitavad ministeeriumi plaani asendada põhikooli lõpueksamihinded protsentidega – näiteks hinde „viis” asemel sada protsenti.

Oru kooli lapsed: kui ma oleksin Eesti president, siis…

Oru kooli lapsed leiavad, et Eestis on äge elada – siin on ilus loodus, palju koduseid paiku, toredad inimesed, kes hoiavad kokku, ja muhe president.

Valimisdebatt sotsiaalmajas: me ei taha enam sellist riigikogu

Teisipäeva lõuna ajal pidasid Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkonna esindajad Haapsalu sotsiaalmajas Läänemaa esimest valimisdebatti.

Et homsed uudised lugemata ei jääks, telli Lääne Elu siit!