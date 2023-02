Politsei otsib Läänemaal kadunud 29-aastast Martinit

Politsei palub kaasabi selgitamaks Läänemaal kadunuks jäänud 29-aastase Martini asukohta.

Laupäeva, 18. veebruari õhtul teatasid murelikud lähedased häirekeskusele, et alates reede, 17. veebruari õhtupoolikust ei ole nad ühendust saanud 29-aastase Martiniga. Lähedastel ei ole infot, kuhu Martin oma elukohast Lääne-Nigula vallast Paliverest minna võis. Mehe telefon on välja lülitatud. Teada on, et kõrvalise abita võib mehe elu ohtu sattuda.

Martin võib liikuda punast värvi sõiduautoga Kia Optima, mille registreerimisnumber on 730BKY. Politseile teadaolevalt nähti sõidukit 18. veebruari õhtul kella 16.30 ajal liikumas Haapsalu linnas.

Politsei on alates laupäeva õhtust suhelnud mehe lähedaste ja tuttavatega ning kontrollinud erinevaid kohti, kus Martin võiks olla, kuid meest ei ole seni leitud.

Martin on kõhnema kehaehitusega ja keskmist kasvu. Ei ole teada, mis Martinil kodust lahkudes seljas oli.

Kõigil, kes Martinist midagi teavad või on näinud liikumas kirjeldatud sõiduautot, palume sellest teada anda numbril 112.