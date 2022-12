Lumetormi tõttu võib posti kojukandes olla häireid

Ka pakiautomaatide teenindamises esines häireid lumetormi tõttu. Lisaks esineb elektrikatkestuste tõttu häireid pakiautomaatide töös.

Teisipäevane postikanne sõltub paljuski ilmastikuoludest. Kui teed on sõidetavad, siis viiakse post kohale, kuid arvestada tuleb, et tegemist on erakorraliste ilmastikuoludega, mis muutuvad kiiresti.

Lisaks sõidutee läbimisele on oluline, et oleks tagatud ka ligipääs postkastile. Võimalusel palume majaomanikel puhastada oma kodupostkasti ümbrus, et kirjakandja selleni pääseks.

Vabandame meie klientide ees!