Lääne-Nigula kalleim koolitoit on Nõva lasteaias

Lääne-Nigula valla lasteaedades erineb toidupäeva piirhind kuus ja pool korda, kõige kallim on toit Nõva lasteaias.

Lääne-Nigula vallavalitsus kinnitas valla koolide-lasteaedade toidupäevade uued piirhinnad. Lasteaedades jääb piirhind enamasti 1.34 ja 2 euro vahele, koolides on see 1.20–4.30 eurot, sõltuvalt toidukordade arvust. Valla teistest lasteaedadest tunduvalt kõrgem on toidupäeva piirhind aga Nõva lasteaias – 8,75 eurot.

