Galerii: maffia hiilib kingikotti ehk suur segadus soosaarel

Malle-Liisa Raigla fotod

Haapsalus esietendub nädala pärast Krista Kumbergi ja Aivo Paljasmaa jõululavastus, kus löövad kaasa kuus täiskasvanut ja viis last.

„Kas teeme uuesti?” – „Ei tee! Ei tee! Ma tahan, et kõik oleks kohal!”

Viis minutit enne keskpäeva seisab Haapsalu kultuurikeskuse suurel laval harrastusnäitleja Raivo Lepmets, põlvpüksid jalas ja punase tutiga müts peas. „Tegelikult olen ma Mikk ja peale minu ei ole siin mitte kedagi!” ütleb Lepmets. Mis on vaid poolenisti tõsi. Lepmetsa vastas seisab lavastaja Aivo Paljasmaa, kepp käes, tuhvlid pöidade otsas ja peenikese traatraamiga prillid nina peal, ning õpetab Lepmetsale ehk Mikule, kuidas silmi õigesti suureks ajada. Laest ripub akordion. Laval kasvab igerik soomänd, raagus kaseladvas kössitab külmetav vares. „Kas vares on näha?” pärib Paljasmaa ja vastust saamata poetab, et Lepmets ehk Mikk on päkapikk Rovaniemist.

