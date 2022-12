Neeme Suur: Tagalahe tervise parandamine tasub pingutamist

Pole vist saladus, et haapsallased armastavad oma merd, armastavad vaadata merest tõusvat ja merre loojuvat päikest. Ja üldse, mis oleks Haapsalu ilma mereta?

Nii pole midagi imestada, kui linnaelanikud muretsevad oma lahtede tervise pärast. Pealegi on Tagalaht teadaolevalt Eesti kõige kehvemas seisus laht. Kas siis riik kui mereala haldaja kavatseb midagi ette võtta Tagalahe tervise taastamiseks või mitte? Kas on selleks mingit raha ette nähtud või mitte? Kui on, siis millises fondis see raha asub ja kes neid töid tegema peaks? Ja miks ometigi peab enne veel midagi uurima? Ja kas siis üldse saabki midagi ette võtta või kasvatame pilliroogu ja vetikaid ja tõdeme, et nii ongi? See oli põhjus, miks Haapsalu linnavolikogu palus hiljaaegu, et kutsuksin volikogu istungile kellegi keskkonnaministeeriumist esinema ettekandega Haapsalu Tagalahe tervise teemal.

Ametnik käis ja esines. Tema jutust jäi kõlama, et enne kui saab midagi ette võtta, tuleb teha veel uuringuid, ent mitmed küsimused jäid vastuseta.

