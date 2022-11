Spithamis põles pinnas

Fotod: päästeamet

19. novembril kell 12.25 teatati häirekeskusele, et Lääne-Nigula vallas Spithami külas Pikanina järve ääres põleb turbapinnas.

Kohale jõudunud Nõva vabatahtlikud avastasid umbes 15-ruutmeetrise tulekolde, mis asus metsa ehitatud onni lähedal, kus oli ka kividega ümbritsetud lõkkekoht. Selgus, et põleng on sügaval ning ilmselt alguse saanud hoolimatust lõkke tegemisest. Päästjad kustutasid tulekahju kella 14.26ks. Kustutustöödega tegelesid Haapsalu, Nõva ja Risti päästjad.

Päästjad tuletavad meelde, et enne lõkkekohast lahkumist tuleb veenduda, et lõke on täielikult kustunud. Lõkkel tuleb lasta täielikult ära põleda või kustutada see veega.