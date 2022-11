Läänlased tõid Jõulumäe metsajooksult medaleid

37. korda kogunesid jooksusõbrad Pärnumaale Jõulumäe tervisespordikeskusesse, et osaleda sealsel metsajooksul, Lääneranna jooksjad tõid võistluselt mitu medalit.

Isadepäeva pühapäeval toimuv jooks toob Pärnumaale tavaliselt palju jooksusõpru üle Eesti. Arvestust peetakse erinevates vanuseklassides. Lisaks toimub kaks arvestust ka jooksus, üks on metsajooks, kus osalevad kõik soovijad, teisena saavad kolm paremat kaela aga Pärnumaa krossijooksu meistrimedalid. Kes Pärnumaa jooksjatest hästi õnnestuvad, siis on võimalik ühe jooksu eest saada kaks medalit. Nii juhtus mitmel korral just noorte Lääneranna spordikooli sportlastega.

Kuni kuueaastaste poiste 500 meetri jooksu tuiskas kohe stardist teistest eest Karl-Sander Kamarik. Lihula lasteaia spordipoiss tuli sama uljalt ka finišisse. Võiduaeg talle 1.51,0.

7-8-aastaste tüdrukute 1000 meetri jooksus sai kaks pronksmedalit Katriin Sildre. Ta oli kolmas nii metsajooksu, kui ka meistrivõistluste arvestuses. Ajaks talle 4.31,6. Tema kooliõde Lihula gümnaasiumist Heleene Leemets oli meistrivõistluste arvestuses kuues, ajaks mõõdeti talle 5.51,9.

9-10-aastaste tüdrukute vanusegrupis jäi kõige napimalt Pärnumaa meistrivõistluste medalist puudu Kõmsi kooli õpilasel Liisbeth Vridolinil. Talle mõõtsid kohtunikud 1000 meetri ajaks 4.31,9. Poiste arvestuses võitis metsajooksu pronksi ja meistrivõistluste hõbeda Kõmsi kooli spordipoiss August Reinmaa. Tema läbis ühe kilomeetri ajaga 4.05,1. Lihula gümnaasiumi poisid Romel Rio Kesküla ja Keron Kamarik olid meistrivõistlustel vastavalt neljas ja viies. Aegadeks neile 4.21,6 ja 4.26,6.

9-10 aastastest poistest läbisid ühe kilomeetri hästi Romet Tšorni ja Leek Linnupõld. Lihula poiss Tšorni sai ajaga 4.34,5 meistrivõistluste pronksmedali ja Kõmsi poiss Linnupõld oli ajaga 4.38,7 viies.

Alates 11-12-aastastest tuli läbida juba 2000 meetri pikkune distants. Taas olid Lääneranna lapsed tublid. Henry Kurnim saavutas neljanda koha, kaotades meistrivõistluste napilt pronksmedlai. Ajaks talle 9.04,0. Pärtel Põhako oli kuues, ajaga 9.23,6. Mõlemad poisid õpivad Lihula gümnaasiumis.

13-14 aastaste grupis tegi väga hea etteaste Gregor Hendrik Mölder, kes läbis 2000 meetrit isikliku rekordi lähedale. Tulemus 7.36,8 andis kaks hõbemedalit. Teine Lihula poiss, Taavi Tiidussalu oli ajaga 9.09,9 viies.

Läänemaa seeniorsportlased rõõmustasid aga taas siinseid jooksusõpru. Viivi Kääpa läbis metsajooksu põhidistantsi 9 kilomeetrit ajaga 49.27,4 ja tõi sellega vanusegrupis N55 hõbemedali. Samas vanusegrupis oli kolmas Ellen Matla. Temale ajaks 1.07.48,0.

Meeste 60 vanusegrupis saavutas aga Valeri Kääpa 37. metsajooksu võidu. Talle näitas finišikell 40.12,2.