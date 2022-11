Lugusid isadest

Minu isa on…

A – andekas

N – nutikas

D – dantsida meeldib

R – range

E – energeetiline

S – sarkastiline

Sofia Allkivi

Minu issi

Täna kirjutan oma isast. Ma tahan öelda, et ta on töökas ja mõnikord tal ei ole aega minu jooks.

Aga pole hullu, kuna ta teeb minuga iga palju lõbusad asju. Me käime reisidel, rabades, rattaga sõitmas, ujumas ja puhkamas. Mu isa on maailma parim isa, ma ei tahaks oma isa kaotada. Mu isa on ka kaitseliitlane. Ma armastan oma isa ja ma ei lahkuks kunagi tema juurest.

Kaisa Reimer (11aastane)

Ood kasuisale

Oo, minu kallis kasuisa!

Oo, mu truu kasuisa!

Minu kuldsete kätega kasuisa!

Minu parim kasuisa!

Kala püüdmas käime,

kardiga sõitmas käime.

Käime hotellis ja spaas,

mu südames oled sa!

Oo, oled parim isa!

Minu kasuisa

Minu kasuisa on kõige toredam mees. Me käime koos kalal, ükskord saime väga suure kala! Ja kui ratastega sõitmas käisime, leidsime me konna, aga konn oli täiesti lapik ja surnud. Toitudest meeldivad meile kartul, kaste ja magustoidud. Ta väga tubli, ta on nii lõbus ja tore mees! Me isegi ehitame koos onni.

Kasuisa unistus on võita auto. Ta ikka üks väga äge mees!

Kevin Kenert Sits (11aastane)

M – mehine mees

A – armastab tööd teha

R – räägib palju nalju

I – imestab, kui head lapsed tal on

O – on väga armas

Laura Metshein, 12-aastane

Kirjutan täna oma isast. Minu isa on 45aastane, pruunide silmadega, lühikeste juustega ja suurt kasvu. Talle meeldib kaitseliidus tegutseda, selle tõttu on ta tihti nädalavahetuseti kuskil metsas noori õpetamas. Teisipäeviti ja neljapäeviti käib ta korvpallitrennis. Talle meeldib minuga aega veeta. Me tavaliselt teeme koos õhtusöögi, lahendame ristsõnu ja mängime lauamänge. Ta teeb koguaeg nalja ja üldse ei pahanda, kui ma midagi valesti teen. Ta on korralik, kannatlik ja vastupidiselt minule meeldib talle väga magada. Ta ei ole väga hea arvutis ja ei oska inglise keelt, nendes asjades saan teda aidata. Ta on väga osav puutöös, ta ehitas mu merisigadele majad. Mul on isaga väga vedanud! Ma olen väga õnnelik, et mul on just selline isa.

Ailen Tänna, 11-aastane

Minu isa

Minu isa nimi on Arvo. Ta on väga tore ja töökas. Ta aitab mind alati, kui on abi vaja. Vahel on tal nii palju tööd, et jõuab koju väga hilja. Minu isale meeldib väga käia metsas ja mere ääres, loodus meeldib talle väga. Isale meeldivad kõik ema tehtud toidud. Isa soovib väga, et meie uus maja saaks juba valmis. Tema suurim soov on, et me oleks ikka terved ja maailmas oleks rahu. Minu isa on mulle väga tähtis ja kallis.

Rauno Ling, 11 aastane

Isa

tugev kena

kalastab töötab kokkab

käin isaga koos kalal

hoolib armastab naljatab

armas kallis

paps

Siim Vaino

Isa

tark töökas

töötab juhib hoolitseb

isaga mängin palju lauamänge

ehitab aitab filmib

tugev juhtiv

paps

I lus mees

N oor veel

D iivanil istub

R õõmus

E riline

K allis mulle

Ralph Viiret

Minu isa

Isale meeldib käia metsas.

Ta korjab seeni, marju ka.

Isa tugev on nagu karu,

ühtki karu ei karda ta.

Iga päev ta ehitab,

mõnikord saagi teritab.

Mairon Veiker, 11aastane

Mul on erakordne isa

Minu isa on imeline. Tal on pruunid juuksed ja hallid silmad. Tal on laup 2cm kõrgem, kui tavalisel inimesel (pärinud oma isalt). Nii saab ta tõsta kulme ja mitte kergitada laupa. See on lahe, kui ta seda teeb. Minu isal on ka üks kurb asi: tal on selg haige. Mitte nagu tavaliselt, et sul selg valutab ja see on normaalne, ei. Tal on selja diskid katki. Tal on juba viis diski katki ja ma ei tea kui palju tal neid kokku on. Kui see jätkub (mida see ka teeb) ning kõik katki lähevad, on väga valus. Kuid kui üks neist katkisena vastu närvi läheb, võib ta ratastooli jääda. Aga ma loodan, et seda ei juhtu. Minu isa on väga pikk ja kui ma tema jalanõusid jalga proovin, näevad need välja nagu laevad. Kui ma koju tulen, aitab ta alati (kui ta on kodus) minul õppida. Kui ta kõike ei tea, saab ka tema targemaks.

Lisann-Anette Jätsa

Minu isa

Minu isa nimi on Rain. Ta on 35 aastat vana ja ta töötab ehitajana. Minu isal on tumepruunid juuksed ja rohekas-pruunid silmad. Ta on lühemat kasvu ja kõhn. Tema kõige lemmikum tegevus on käia kalal ja mängida Angry Birds 2-te. Vabal ajal käib ta palju maal, puid lõhkumas, mere ääres ja metsas jalutamas. Nädalavahetustel käib ta ka oma ema ja vanaema aitamas. Minu isa on väga hea spordis, kõige paremini tuleb tal välja viskamine, ta suudab asju väga kõrgele ja kaugele visata. Ta pole väga jutukas, talle ei meeldi väga inimestega rääkida aga muidu on ta väga tore ja sõbralik.

Luisa Paesüld

Minu isa

Minu isa on üks kummaline olend. Ma ei tea, kas kirjutada temast hästi või halvasti.

Kui ma talt küsisin „Mis on sinu lemmikraamat?” vastas ta: „Tõde ja õigus.” Ma usun, et see oli temal esimene, mis tal meelde tuli. Ja kui ma küsisin “Mis on su lemmikmäng?” vastas ta „Korvpall.” Kuigi ta ei teagi, mis see korvpall õieti on. Aga, kui ma küsisin „Mis on sinu lemmikloom?” pidi ta pool tundi mõtlema kumb talle rohkem meeldib, kas koer või kass. Kuigi ta on ikka väga lahe issi oma oranži habemega.

Isabelle Kajak

Päev isaga

Ühel päeval läksin ja vaatasin, kuidas mu isa talvel tööd teeb. Oli koolivaheaeg. Ta tegi metsa, et naabrid saaksid maja ehitada.

Mängisin jää peal, mille peale oli sadanud lumi. Oli päris külm talv ning isegi üks puu, mille juures oli tilluke jääväli, oli jäätunud. Täpsemalt mängisin oma vendadega ning lõikasime vanalt puult oksi. Meil oli ka kelk, millega me sõitsime.

Meie isa oli väga tore aidata ning ta oli ise ka rõõmus, et aidata sai. Siis ronisime kraavi, kust võtsime välja oksi, mis sinna kukkunud olid. Pealelõunal tegime pausi ning läksime tuppa sööma ja soojenema. Veetsime veel toredalt aega ja läksime matkama. Ma arvan, et kõndisime mitu kilomeetrit. Tegime mitu pilti ning hakkasime tagasi tulema. Õhtul käisime vanaema juures söömas ja oligi möödunud üks päev.

Jako Palmiste

Kuidas me issiga kalal käisime

Ühel päeval, kui olin isaga Soomes, oli mul nii igav, et tahtsin kalale minna. Kuna mul oli see mõte juba isaga paar päeva tagasi tekkinud, siis tahtsin seda mõtet teostada.

Issi oli aga hommikust pärastlõunani tööl olnud ja ma hakkasin talle pärast, kui ta oli koju tulnud, pinda käima kalale minekuga.

Ma arvan, et ma olin päris tüütu.

Lõpuks oli issi nõus minema. Panime spinningu kotti (enne murdsime murdekohast pooleks) ning siis veel landid ka. Kõik asjad mahtusid täpselt kotti ära. Me läksime ratastega, sest tiik on minu isa Soome kodule väga lähedal.

Kui jõudsime kalastuskohta, panime rattad maha (täpsemalt mina panin, sest ei viitsinud jalga alla panna) ja läksime sillale. Issi pani landi konksu otsa ning õpetas mind spinningut viskama. Lõpuks olin nii kärsitu, et tahtsin ka proovida viskamist. Jõudsin spinningut loopida umbes 5-6 korda kuniks miski hakkas vastu tõmbama. Karjatasin issile “Issi…issi…appi…appi! Tule kähku! ÄÄ!” ja issi kiirustas minu juurde, võttis spinningu ning hakkas seda kerima kuniks vee alt tuli välja Soome haug. Ma olin sel hetkel nii hirmunud. Kartsin, et äkki tõmbab see haug mu vee alla.

Issi viis kala rataste juurde murule. Hiljem viskas issi nata aega veel spinningut, siis sain mina veel proovida, aga ei mingit õnne, ainult see haug, mis oli minu ratta alla end vingerdanud.

Pärast puhastas issi haugi vees puhtaks ning me tegime haugiga pildi. Kui koju jõudsime puhastas issi kala ära, et seda saaks sööma hakata.

Järgmisel päeval oli meil lõunasöögiks haug.

Lenna Õunapuu