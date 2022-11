Möödunud nädal tõi Läänemaale 65 koroonaviirusega nakatunut

Möödunud nädala jooksul lisandus Läänemaale 65 koroonaviirusega nakatunut – 18 laboratoorselt kinnitatud ja 47 kliiniliselt diagnoositud haiget. Laboratoorselt analüüsiti 124 läänlase koroonaviiruse teste, millest positiivseid oli 14,52% proovidest.

Üle Eesti lisandus nädala jooksul 2298 haigusjuhtu, millest 553 olid laboratoorselt kinnitatud ja 1745 kliiniliselt diagnoositud.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Juta Varjase sõnul vähenes eelmise nädalaga võrreldes haigusjuhtude arv 13,1 protsendi võrra. „Haigestumus on langusrendis kõikides vanusgruppides, välja arvatud 30-34-aastaste hulgas. Haigestumuse langust võib osaliselt seostada testimisestrateegia muutmisega,“ selgitas Varjas ja rõhutas, et hetkel on kasvutrendis haigestumine muudesse respiratoorsetesse viirushaigustesse.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 705, mis on maakondade võrdluses kõrgeim näit. Eestis keskmiselt on näit 416,6. Läänemaale järgneb Jõgevamaa (694,4), madalaim on näit Harjumaal (320,6).

Esmaspäevahommikuse seisuga vajas Eestis haiglaravi 204 koroonaviirusega nakatunud inimest, neist kolm on intensiivravil.

Nädala jooksul toimetati haiglatesse kokku 179 inimest, neist 69 sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Nädalaga suri üheksa inimest vanuses 50-98, kõigil neil olid rasked kaasuvad haigused. Nädalaga lisandus

Nädala jooksul manustati 6123 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 154. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 484 561 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,7 protsenti.

COVID-19 vaktsiini teist tõhustusdoosi soovitab immuunoprofülaktika ekspertkomisjon riskirühmadele. Riskirühma kuuluvad komisjoni hinnangul kõik üle 60-aastased ja üle 12-aastased, kellel on mõne kroonilise haiguse tõttu suurem risk põdeda COVID-19 haigust raskelt, samuti hooldekodude elanikud ja töötajad ning tervishoiutöötajad. Teist tõhustusdoosi soovitatakse pärast vähemalt kuue kuu möödumist viimasest doosist või COVID-19 haiguse põdemisest.

Reoveeseire tulemuste põhjal on reovees SARS-CoV-2 viiruse sisaldus 45 protsendi ulatuses punasel ohutasemel. 35 protsenti seiratud asulaproovidest on oranžil tasemel. Keskmistatud proovidest oli kõige kõrgem viirusosakeste sisaldus Narvas ja Jõhv-Ahtmes ning Peetris.