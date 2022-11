Juhtkiri: teerulliga üle

Seni on RMK Valgeväljal ja ka mujal metsa raiudes nii looduskaitsjatest kui ka omavalitsustest justkui teerulliga üle sõitnud. Nad on küll formaalselt teinud kaasamiskoosolekuid, kuid need on jätnud mulje, et RMK esindajad tutvustavad oma plaane, vastaseid kuulda ei võeta ja pärast koosolekut teatatakse, et raieplaanid on kooskõlastatud.

Nüüd on kohus tõestanud vastupidist – Valgeväljale esitatud metsateatiste ehk raielubade andmine oli õigusvastane. RMK ja keskkonnaamet ei tohi eirata kehtivat üldplaneeringut, keelduda keskkonnamõjude hindamisest ega hoiduda kõrvale huviliste kaasamisest.

RMK-l oli plaanis teha Valgevälja metsas 2021., 2026. ja 2030. aastal lageraieid kokku 17,8 hektaril. Sellest 7,6 hektarit oleks plaanide järgi raiutud juba möödunud aastal, kui kohus poleks andnud metsateatisele õiguskaitset ja nüüd need ka tühistanud.

Keskkonnakaitsjate jaoks on võit tähtis. See näitab, et ei RMK ega keskkonnaamet ei saa looduskaitsjatest üle sõita ja öelda linnavalitsusele, et üldplaneering ei tähenda midagi, kui vaid raiuda tahetakse.

Valgevälja metsas on raie ja üldplaneeringus kirjas oleva üle vaieldud vähemalt viimased neli aastat. Üldplaneering näeb ette, et lageraiet võib teha äärmisel vajadusel. Juba 2018. aastal ütles RMK, et tegemist on pehme keeluga, mille järgi võib raieküpset metsa raiuda. Haapsalu linnavalitsus näeb aga, et raiuda võib vaid metsakahjustusega. Kindel on, et segaduse vältimiseks tuleb täpsustada, mida tähendab äärmine vajadus.

Keskkonnaminister tõmbas RMK raiemahte kokku. Pole veel teada, kas see võib päästa Valgevälja metsad lageraiest või lükkus raie pelgalt mõned aastad edasi. Vähemalt näitas möödunud nädalal saabunud kohtuotsus, et nii lihtsalt huvigruppidest teerulliga üle sõita ei saa.