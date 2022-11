Riho Ühtegi: Läänemaal on veel hõivamata alasid

Kaitseliidu liikmeskond on selle aastaga kasvanud peaaegu 4000 liikme võrra, kuid kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegi sõnul tuleb hoolitseda, et liitunud organisatsiooni ka pidama jääks.

Reedel Haapsalus kaitseliidu Lääne malevat tema 105. aastapäeval õnnitlemas käinud Ühtegi ütles, et tal on Läänemaa vastu soojad tunded ja ta hoiab Lääne maleva käekäigul silma peal, sest tema enda sõjaväeline karjäär algas just Läänemaal Pullapääl. Ühtegi oli Pullapääl asunud jäägrikompanii viimane ülem.

