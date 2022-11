TALVE EEL: Õigeaegselt hooldatud katus aitab vältida ootamatuid kulutusi

Enne tugevaid sügisvihmasid või esimest lund on viimane hetk veenduda, kas maja katus on talvehooajaks valmis, sest ka väikesed katusekahjustused võivad niiskuse ja lumega kokkupuutel kujuneda tõsiseks probleemiks. Lisaks on nõrgenenud katusekonstruktsioonil suurem oht tormi ajal lendu minna või kahjustatud saada.

Gjensidige kindlustus on maksnud käesoleval aastal eraklientidele koduse vara kahjude eest välja üle poole miljoni euro. Õnnetusi katustega tuleb õnneks ette harva, kuid kui neid siiski esineb, on kahjud suured. Keskmine katuseid puudutav kahjutasu on tänavu 3200 eurot. Selleks, et õnnetusi juhtuks vähem, tasub silmas pidada mõningaid näpunäiteid, mis võimaldavad maja katuse kvaliteedis ja turvalisuses veenduda.

Regulaarne katuse ülevaatus on oluline tava, mida iga majaomanik peaks järgima. Seda tuleb teha vähemalt kaks korda aastas – enne talvehooaega, et olla kindel, et katus kannab lund ja ei lase niiskust läbi, ning kevadel, veendumaks, et seda pole kahjustanud jää, lumi või rahe. Õigeaegselt avastatud katusekatte kahjustused kaitsevad koduomanikku leketest tingitud kulukate remonttööde eest.

Ohutus ennekõike!

Katuse ülevaatus on ohtlik protsess, kuna töö toimub maapinnast meetrite kõrgusel. Katusetöid on kõige pädevamad teostama professionaalid, kuid kui otsustate seda teha ise, tuleks vigastuste vältimiseks järgida täiendavaid ettevaatusabinõusid. “Katuse ohutu ülevaatuse esimene tingimus on sobiva redeli olemasolu – see peab olema õige pikkusega. Kui redel on liiga lühike, on kerge kaotada tasakaalu. Samas kui redel on liiga pikk, võib redeli alus ronides libiseda,” tõdes Gjensidige esindaja Denis Nikolajev.

Samuti on oluline jälgida, et redel oleks asetatud tasasele ja kindlale pinnasele. Täiendavaks turvalisuseks tuleks kutsuda keegi endale appi, kes hoolitseks selle eest, et redel ei liiguks. Katusel olles on soovitatav vältida järske liigutusi ning tegutseda läbimõeldult. Väga oluline roll on ka jalanõudel – need peavad tagama hea kandepinna, kuid samas olema sellised, et ei kahjustaks katusekatet.

Hoia katus puhas!

Kõige suuremat tähelepanu tuleks pöörata katusel olevale samblale ja kuhjunud lehtedele, sest need tekitavad niiskust, mis võib omakorda katusekatte sisse imenduda. Seetõttu on oluline katus neist esimesel võimalusel puhastada. “Eriti ohtlik on sammal, sest see toimib nagu käsn, mis imab vihmavett endasse. Kogunenud niiskus võib põhjustada hallitust või tuua endaga kaasa isegi katuse puitkonstruktsioonide kokkuvarisemise. Sama oluline on kontrollida vihmaveerennide ja torustike korrasolekut, sest nendesse kogunenud lehed või oksad ei võimalda ettenähtud sademete äravoolu ning soodustavad külmade tulekul süsteemide jäätumist,” rääkis Nikolajev.

Kuidas katusekahjustusi ära tunda?

Katuse ülevaatamisel tuleks pöörata tähelepanu sellele, kas katusekate on deformeerunud või katusekonstruktsiooni küljest lahti tulnud. Katusekatte deformatsioonil võib olla mitu põhjust, kuid enamasti tekib see siis, kui katus on saanud kannatada näiteks suvekuumuse ajal. Selline defekt võib põhjustada veekahjustusi, niiskust ja hallitust, mistõttu tuleb see võimalikult kiiresti likvideerida.

Samuti tuleb veenduda, et ükski katusekatte tükk poleks ära rebitud ega mõni selle komponent tuulega minema lennanud. Kui majal on pööning, tasub sinna sisse vaadata ja veenduda, et katusetoed on stabiilsed ning neil pole nähtavaid niiskus- ega kahjurikahjustusi. Veelekke puhul on kõige keerulisem leida koht, kust vesi on sisse tunginud. Enamasti tekivad need kohtadesse, kuhu on tehtud ava näiteks katuseakna, korstna või ventilatsioonisüsteemi paigaldamiseks.

Mida teha, kui märkate katusekahjustust?

Kui avastate katusekatte või – konstruktsiooni kahjustuse ja teil ei ole oskuseid või aega omal jõul teostada korrektselt parandustöid, siis esmalt on oluline piirata edasist kahjustuste suurenemist. Seda saab teha näiteks koormakatte või ajutise teibi paigaldamisega katusekattesse tekkinud avale või praole. Seejärel aga võtke juba võimalikult kiiresti ühendust ehitusspetsialistiga, et selgitada välja parimad lahendused ohtliku olukorra likvideerimiseks.