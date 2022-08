Energiaturu ülevaade: keskmine börsihind kasvas ligi 20 protsenti

Eelmisel nädalal oli Eesti hinnapiirkonna keskmine börsihind 422,61 eur/MWh, mis on 19,47% kõrgem üle-eelmise nädala börsihinnast.

17. augustil kella 18–19 oli Eesti, Läti ja Leedu hinnapiirkonnas elektri börsihind 4000 eur/MWh. 4000 eurot on börsi maksimumhind, mis tekib automaatselt, kui tootmist ei ole piisavalt, et tarbimist katta.

Tol tunnil oli Baltikumis nõudlus elektri järele umbes 2922 megavatt-tundi. Sel ajal toodeti neis riikides 1100 megavatt-tundi elektrit ning ülejäänud imporditi. Nõudluse katmiseks jäi puudu 2,14 megavatt-tundi elektrit. Anomaalse tunni tagamaid asuvad koostöös uurima nii Eesti, Läti kui ka Leedu konkurentsiametid.

Turuosaliste ja Nord Pooli selgitustest avaldus, et Leedu energiafirmad tegid küll börsile pakkumisi, kuid neid ei võetud vastu. Tegu oli plokkpakkumistega, mille puhul kehtib tingimus, et jaam saab turule vaid juhul, kui plokkpakkumise hind on madalam kui pakkumises tehtud tundide keskmine turuhind. Kui pakkumise tundide keskmine hind turul ei ole piisavalt kõrge, siis paraku see plokkpakkumine turule ei saa. Leedus asuvate gaasijaamade koguvõimsus on 2000 MW. Enefit Poweri elektrijaamade ning Enefit Greeni tuuleparkide koguvõimsus on ligikaudu 1600 megavatti, reaalset turule pakutavat võimsust mõjutasid jaamade suvised plaanilised hooldused ning vähene tuul meie piirkonnas.

Nädala soodsaim börsihind oli 21. augusti varahommikul, mil elektrihind oli nelja tunni jooksul nullilähedane. Elektri börsihind on aprillist saati järjepidevalt tõusnud: Eestis ligi 3,7 korda, Lätis ja Leedus üle nelja korra.

Maagaasi hind jätkas samuti kasvu, saavutades reedel hinna 261 eur/MWh, mis ületab eelmist märtsi alguses püstitatud rekordit. Maagaasi megavatt-tunni hind on eelmise aasta augustist kümme korda kallim. Jätkuvalt mõjutavad hinnataset Venemaa tehtavad ekspordikärped. Gazprom peatab hooldustööde tõttu voolud Nord Stream 1-s 31. augustist 2. septembrini. Lisaks varutakse Euroopas eesseisva talve tarbeks maagaasi võimalikult palju varudesse. EL on võtnud eesmärgiks täita gaasireservid esimeseks novembriks vähemalt 80 protsendini. Täna on Euroopa Liidu keskmine gaasivarude tase 77 protsenti.

Euroopa emissioonide kauplemissüsteemis saavutas CO 2 kvoodi hind eelmisel nädalal rekordtaseme 98 eur/t, sest augustis on oksjonimahud vähenenud. Augusti alguses maksis CO 2 tonn veel 76 eurot. CO 2 emissioonikvoot mõjutab märkimisväärselt nii fossiilsetel kütustel töötavate elektrijaamade hinda ning seeläbi ka lähiajal selguva universaalteenuse hinnataset.

Eelmisel nädalal olid plaanilises ja pikalt etteteatatud suvises hoolduses Balti elektrijaama 11. plokk ning Eesti elektrijaama neljas, viies ja kuues plokk. Lisaks oli hoolduses ka Auvere elektrijaam, mis tuli taas turule 20. augustil. Käesoleval nädalal jätkuvad plaanilised hooldustööd Eesti elektrijaama 5. plokis, nädala lõpus alustatakse ka 3. ploki plaanilise hooldusega.

Lähinädalatel jätkuvad ka regioonis mitmed elektrijaamade plaanilised hooldused, et nende töökindlust sügis-talviseks perioodiks tõsta. Soome Loviisa tuumajaama 2. plokk võimsusega 507 MW on plaanitud hoolduses kuni 9. septembrini. Soome uus Olkiluoto 3. plokk seisab ja käivitatakse uuesti 23. augustil. Rootsi Ringhalsi tuumajaama 4. plokk on plaanitud hoolduses kuni 7. septembrini.

Elektri hind kujuneb börsil iga tunni kohta sõltuvalt selle tunni tootmisvõimekusest ning tarbijate nõudlusest.

Turuülevaate on koostanud Eesti Energia parima hetketeadmise kohaselt. Toodud info põhineb avalikul teabel. Turuülevaade on esitatud informatiivse materjalina ning mitte Eesti Energia lubaduse, ettepaneku või ametliku prognoosina. Tulenevalt elektrituru regulatsiooni kiiretest muutustest ei ole turuülevaade või selles sisalduv informatsioon lõplik ega pruugi vastata tulevikus tekkivatele olukordadele. Eesti Energia ei vastuta kulude või kahjude eest, mis võivad tekkida seoses toodud info kasutamisega.

Olavi Miller

Eesti Energia turuanalüüsi strateeg