Läänemaa noori oodatakse osalema rahvusvahelise kübervõistluse eelvooru

Sel laupäeval, 27. augustil toimub iga-aastase kübervõistluse Cyber Battle of Estonia 2022 eelvoor, kuhu oodatakse osalema 15-24 aastaseid noori, kes tahavad tulevikus toetada riiki või ettevõtteid küberkuritegevuse vastases võitluses.

Tänavu on eelvoorust osavõtt tehtud noortele väga mugavaks. Kuna võistlus toimub internetikeskkonnas CTF Tech Portal (https://www.ctftech.com), saavad küberhuvilised osaleda eelvoorus oma arvutiga kas või kodust lahkumata.

Eelvoor toimub 27. augustil kl 10-20. Igal võistlejal on kübermõistatuste lahendamiseks aega kolm tundi, mis käivitub hetkest, mil ta eelvooruga liitub. Kõik ülesanded on seotud reaalsest elust pärit olukordadega, mis aitavad noortel mõista, kuidas küberkurjategijad tegutsevad ning milliste nippidega tuleb nende vastu võidelda.

Eelvooru tulemuste põhjal moodustatakse kolme- kuni viieliikmelised võistkonnad, kes pääsevad oma regiooni esindama Cyber Battle of Estonia 2022 suurele rahvusvahelisele finaalvõistlusele, mis toimub 29. oktoobril Tartus.

„Eelmisel nädalal tabasid Eesti riigiasutusi ja kriitilise tähtsusega ettevõtteid suurimad küberrünnakute lained pärast 2007. aasta kübersõda. Maailmas toimuv näitab, et kahjuks läheb olukord kübermaailmas aina karmimaks. Selleks, et ka tulevikus oleks meie kodudes elekter, internet ning poes saaks maksta kaardiga, on vaja juba täna üles leida need noored, kes tahavad võidelda n.ö heade poolel,” ütles CTF Tech tegevjuht Marki Tihhonova-Kreek.

„Meie võistlus on hea meelelahutus noortele, aga ka võimalus leida endale juba täna tuleviku töökoht ja missioon, sest meie koostööpartnerite seas on mitmed riigi- ja erasektori tegijad, kes juba sel laupäeval ja kindlasti Cyber Battle of Estonia lõppvõistlusel otsivad talente, keda värvata. Seega, noored, ärge jätke võimalust kasutamata,” lisas Tihhonova-Kreek

Rohkem infot võistluse ja registreerimise kohta: https://www.ctftech.com