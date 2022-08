Ees ootavad kuumad ilmad

Järgnevad päevad tulevad Läänemaal kuumad, homme on oodata kuni 27 kraadi, kuid teisipäeval võib tulla 31 soojakraadi.

Läänemere ja Baltimaade kohal püsib kuiva ja sooja õhumassiga kõrgrõhuala. Laupäeval on Eestis vähese pilvisusega kuiv ilm. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 23-28 kraadi, rannikul paiguti 21 kraadi.

Läänemaal on laupäeval vähese pilvisusega kuiv ilm. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 23-27 kraadi.

Järgnevatel päevadel läheb ilm kuumemaks. Pühapäeval on oodata kuiva ilma ja õhusoe kerkib kuni 28 kraadini. Esmaspäeval võib tulla 28-30 kraadi sooja. Teisipäeval võib sadada küll hoovihma, kuid õhusooja on kuni 31 kraadi. Kolmapäeval läheb veidi jahedamaks, sajab hoovihma ja sooja on kuni 24-27 kraadi.