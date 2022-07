Anvar Samost: Via Baltica idee vaagub Baltikumis hinge

Kas keegi veel mäletab Via Balticat? Ei ole hullu, kui ei meenu või kipub segi minema Rail Balticuga.

Ka ise pidin üle kontrollima, mis see õige nimekuju täpselt oli. Igal juhul oli selle nime all varem hästi tuntud rahvusvaheline kiirtee Tallinnast Varssavisse, kuid tänaseks on projekti unustanud kõik peale väheste, kes autoroolis vastava retke või mõne pikema osa sellest ette võtavad.

Kui täpne olla, siis on Via Baltica Euroopa autotee E67, algusega Helsingis ja lõpuga Prahas. Kaardi peal täitsa olemas.

Esimene osa teekonnast näeb ette auto ajamist laevale ja sellega on kõik korras. Mitme eraomandis laevafirma konkurentsis saab üle Soome lahe mõlemas suunas kümmekond korda päevas varahommikust hilisõhtuni.

Aastas teevad suurte, uute ja turvaliste laevadega selle reisi miljonid inimesed ning sajad tuhanded sõidu- ja veoautod. Väärib märkimist, et 30 aasta eest, kui Via Balticast esimest korda rääkima hakati, sõitis Tallinna ja Helsingi vahel kord päevas üks laev ning veel aastaid olid poliitikud ja ametnikud Eestis veendunud, et mõnest väiksemast laevast piisab täiesti olemasoleva nõudluse rahuldamiseks – ning kust see suurem nõudlus veel tulema peaks?!

Igaüks, kes Tallinna ja Pärnu vahel sõid

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!