Juhtkiri: kui kaua peab pidu kestma?

Pärast koroonapiirangutest tulenenud vaikelu tundub, nagu oleks elu paisu tagant valla pääsenud. Kuigi läinud nädalavahetusel ühtegi Augustibluusi mõõtu festivali Haapsalus polnud, tõmbasid mitu väiksemat üritust kohale arvestava rahvahulga.

Vaatamata sellele, et ühel ajal oli mitu ettevõtmist, ei saanud ükski neist külastajate puuduse üle kurta. Vanalinna vallutanud toidutänaval looklesid sabad, samal ajal lossihoovis peetud elustiilifestivalil oli osalejaid mullusest poole rohkem. Tagatipuks hullutas raudteejaamas pidulisi Ennu Ratas. Kui eelnimetatutel oli suurem osa külastajatest kaugemalt kohale sõitnud, siis Ridalas peetud praostkonna laulupäev koos kihelkonnapäeva ja eakate kokkutulekuga meelitas kohalikke elanikke.

Siiski ei möödunud nädalavahetus tõrvatilgata meepotis. Raudteejaama ümbruse elanikke häiris hommikutundideni mürtsuv muusika. Facebooki Haapsalu ja Läänemaa grupis öörahu rikkumise üle kurtnud kohalik elanik sai aga kommentaatoritelt vastu päid ja jalgu. Enamik arvajatest oli, ja seda sõnu valimata, seda meelt, et suvel ju võib. Kannatagu aga inimesed ära, sest talvel on nagunii mitu kuud vaikust. Siis on võimalik magada nii palju, kui kulub.

Omamoodi õigus on mõlemal poolel – nii linnaelanikul, kes magada tahab, kui ka neil, kes lühikesest suvest viimast tahavad võtta. Ühele-kahele suvisele peole või festivalile sattunul on raske end kohaliku elaniku kingadesse panna.

Selleks, et hundid oleksid söönud ja lambad terved, peaks linnavalitsus ürituste lubasid välja andes seadma kindlad ajalised piirangud. Kas peavad suvituslinnas peod kella kolme-neljani kestma? Võib-olla tuleks kehtestada reegel kell üks öösel pidu lõpetada või muusika vaiksemaks keerata. Suurem osa linnuseõues toimuvaid festivale ja kontserte lõppeb südaööks või hiljemalt tund pärast seda.