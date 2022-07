Kuigi Haapsalus Krimmi holmil käivad teist kuud lammutustööd ja ehitamisega pole veel algustki tehtud, on ligi veerandsada inimest end juba uute elamute ostuhuviliseks kirja pannud.

Krimmi holmi üks omanikest, Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste on hämmingus, et kuigi uute elamute kohta on infot jagatud vaid näpuotsaga, on nende vastu nii suur huvi. „Pildid ja videod on palju kajastust saanud. Tore on näha, et huvi poolsaare vastu on suur,” ütles Lüiste.

