Läänemaa turismijuhiks saab Mirje Tammaru

Mirje Tammaru. Foto. erakogu

Augusti keskpaigast alustab Läänemaa turismijuhina Mirje Tammaru, kes seni tegeles Harjumaal asuva Kõue mõisaga.

„Turism on alati mulle südamelähedane teema olnud,” ütles Tammaru. „See on täpselt see töö, mida mulle meeldib teha.”

Tammaru tunnistas, et Läänemaa turismist paremini tunneb ta Harjumaa turismi, mistõttu peab ta end esimese asjana Läänemaa oludega kurssi viima. Täiesti võõras Läänemaa Tammarule siiski pole, sest üks tema kodudest asub siin. „Olen oma elu sättinud nii, et elan pooleldi Läänemaal,” ütles ta.

