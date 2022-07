Läänemaa eakate suvepäev koos praostkonna laulupäeva ja laadaga

23. juulil kl 11 Ridala kiriku juures.

Päeva modelleerib Varje Paaliste.

Esinevad Hanila laulu- ja mänguseltsi pillimehed.

Kirikus on EELK Lääne praostkonna ühendkoori kontsert,

külalisena Endrik Üksvärav koos Hiiumaa kooriga.

Lipuväljakul on Ridala kihel­konnapäeva laat, laadal kohalik käsitöö.

Müügil raamat „Eakad on Läänemaa väärtus”.

Rohkesti pildimaterjali ja ülevaade 30 aasta tegemistest.

Lõunasupp tasuta.

Laada ja raamatu jaoks palume sularaha kaasa võtta.

Transpordi korraldavad Lääne-Nigula vallas osavallad ise, Haapsalust väljuvad bussid

23. juulil kl 10.30 veekeskuse eest.