Lääne Elu paberleht laupäeval, 16. juulil

Mesinikud müüvad sadade kilode kaupa linnumagusat

Hoolimata kerkinud hinnast vallutab läänemaine värske mesi siinseid turulette ja läheb hästi kaubaks ka Tallinnas.

Fannyhof – unest ärganud okasroosike

Kunagise linnapea uhke torniga maja Haapsalus Posti tänaval on sarnaselt peatänavaga läbinud põhjaliku uuenduskuuri ja endisest räämas kortermajast on saanud Fannyhofi nime kandev külalistemaja.

Lihula kooliõpetajad kutsuvad ämbrisse astuma

Kolm Lihula muusika- ja kunstikooli õpetajat tuulutasid oma ja sõprade riidekappe ning avasid mitmesaja-aastases majas poe nimega Moeämber. Lihula peatänaval Tapamaja kunstigaleriis pesitsev vastne poeke on avatud, kui rauast hoovivärava küljes lehvib tuules kärtskollane jakk või mummuline seelik. Kui värav on tühi, on Moeämber suletud.