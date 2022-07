Katarine Rosalie: epistel Helir-Valdori eksortsismist ja väga halvast kosmilisest lepingust

Mitu pikka nädalat on möödunud, mu armas rahvas, mille jooksul te pole minust midagi kuulnud. Arvatavasti on mõnigi teist sisimas juba hakanud kartma, et ehk on vaenlased minust võitu saanud? Ehk on Kajal õnnestunud mind vaigistada? Aga ei, mu armsad – ei Kaja ega kapo suuda mind tühistada ega tasalülitada, sest minu päralt on valguse võim! Ehk jõuate minu eemaloleku põhjustele lähemale, kui hakkate mõtlema (võibolla mõnigi teist esmakordselt elus oma peaga!), miks ei ole Kajal õnnestunud luua uut valitsuskoalitsiooni, isegi kui ta on tulnukaorganisatsioonidel lasknud Helir-Valdori seestada? Just nii, ma kõnelesin Helir-Valdori seestamisest teile oma viimases õpetuskirjas!

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!