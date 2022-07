Läänemaal on kasvamas tõsised tulevikutegijad võrkpallis

Võrkpalli mängijate – ja vaatajate kõrghooaeg on täies hoos, sest suvised ilmad võimaldavad korraldada mitmeid rannavolle turniire ja võistlusi. Rannavõrkpall ehk rannavolle on ka harrastajate seas äärmiselt armastatud ajaveetmise viis.

Eestis teevad hetkel maailmatasemel ilma rannavõrkpallurite duo Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar, kes jõudsid sellel aastal Roomas MM-turniiril veerandfinaali. Jääb vaid üle oodata ja loota, et EM-il jõutakse veelgi kõrgemale positsioonile, sest vorm on meestel hea ja hoog sees. Hetkel on käimas ka naiste Hõbeliiga, kus Eesti naiste koondis tihedat konkurentsi pakub.

Võrkpalli populaarsus on kaasa toonud ka vaatajate kasvava huvi võistlustele kaasaelamise

Milline on võrkpalli olevik ja tulevik Läänemaal?

Läänemaalaste suureks rõõmuks on juba pikki aastaid kohalikud koolid peale kasvatamas tõsiseid võrkpallitähti ja potentsiaalseid tulevikutegijaid.

Juba 13 aastat on Läänemaal toimunud põnevad võrkpalli kooliliiga võistlused, milles sellel aastal olid parimad Noarootsi Gümnaasiumi poisid ja Oru kooli tüdrukud. Võrkpallis peetakse siin Läänemaal nii noorte kui täiskasvanute tasemel erinevaid turniire ja minilahinguid, mis hoiab kõikide võistkondade vaimu värske ja vormi Esikolmikus on lisaks Orule ja Noarootsile pidevalt ka Ridala, Haapsalu, Palivere ja Taebla noored.

Hea meel on tõdeda, et koolides leidub tublisid treenereid ja kehalise kasvatuse õpetajaid, kes võrkpalli väärtustavad ning aastast aastasse tugevaid mees – ja naiskondi koos suudavad hoida. Mõned aastad tagasi avati Haapsalu spordikoolis laste võrkpalligrupp, kuhu pääsemiseks oli huvi ootamatult kõrge. Erinevates vanusegruppides pürgiti lausa Eesti meistrivõistlustele, sest tase ja motivatsioon oli mängijatel kõrge.

Võrkpalliliit toetab tulevikulootusi

Eesti Võrkpalliliit on aastaid ala turundamise ja teavitamisega tegelenud ning tulevikulootuste ja noortetreenerite toetamiseks on loodud sihtotstarbeline Eesti Võrkpalli Tulevikulootuste Fond. Igal soovijal on võimalik noorte toetamiseks oma õlg alla panna, et ka järgmistel aastakümnetel oleks põhjust Eesti võrkpalli üle uhkust tunda.

Võrkpalliliidu eesmärgiks on saada Eesti spordivõistluste pealtvaatajate ja fännide vaadatavuse esikolmikusse, pidevalt täiendada kvaliteetset taristut uute väljakutega ning tuua väljakutele rohkem nii harrastajaid kui profisportlasi. Vaatamata laste arvu pidevale vähenemisele, on võrkpallimängijate arv laste ja noorte seas igal aastal siiski pigem kasvanud.

Võrkpalli peaks ajakirjandus kindlasti rohkem kajastama, et avalikkust ja fänne harida ning alaga kursis hoida. Ainult nii tekib aktiivne huvi ja alaline fännibaas, mis aitavad ala arendamisele oluliselt kaasa. Seal, kus on pealtvaatajad, liiguvad ka sponsorid ja rahastajad.

Ainult treenimisest ei piisa, ka andekust peab olema

Profivõrkpallurid ütlevad ise, et ainult raske tööga tipptasemele ei pruugi jõuda, lisaboonuseks on alati head eeldused ja andekus. Suurepärase võrkpalluri võtmeoskusteks on võime viia oma keha ja vaim täielikku sünkrooni, toimida dünaamiliselt koos teiste meeskonnaliikmetega ja lugeda vastast. Tippsportlasele on lisaks füüsilisele vormile ja vastupidavusele oluline ka vaimne valmisolek – kirg mängu vastu, enesekindlus, julgus ja visioon.

Pöidlad pihku, et Läänemaa koolidest on sirgumas uued võrkpallitähed, kes Eesti edulugu jätkavad ja sportlikku karjääri peale kooli lõpetamist ühe valikuna kaaluvad. Peame rohkem oma lastele ja noortele kaasa elama, et armastus spordi vastu nendes ei lahtuks. Võrkpall on ju võrratu, nagu öeldakse, sest seda saab mängida aastaringselt nii sisehallides kui suvisel rannaliival.