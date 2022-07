Hiiumaa malevkond sai sel aastal juba kolmanda pealiku

Fotod: Urmas Lauri

Pühapäeval andis malevkonnapealik leitnant Mart Reino kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonna lipu pidulikult üle uuele pealikule nooremleitnant Andres Kimberile.

Nooremleitnant Kimber on tänavu juba kolmas malevkonnapealik ja Reinol on tulnud tänavu kaks korda lippu uuele pealikule üle anda. 14. veebruaril andis Reino lipu üle malevkonna pealikuks nimetatud mereväekaptenile reservis Roman Lukasele, kuid Lukas astus juba 10. mail pealiku ametikohalt omal soovil tagasi. Seejärel juhtis malevkonda taas Reino.

Reino ütles, et on oma tänusõnad malevlastele juba 14. veebruaril öelnud, ja kordama neid ei hakanud. „Elame raskel ajal, Euroopas on sõda, selle lained veerevad meie ukse alla, aga peame olema kindlad, üheskoos saame vastu ükskõik millisele vaenlasele,” lausus Reino.

