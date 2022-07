Nädal tõi Läänemaale kümme kinnitatud koroonaviirusega nakatunut

Nädala jooksul analüüsiti laboratoorselt 72 läänlase koroonaviiruse teste, millest kümme ehk 13,89% olid positiivsed.

Üle Eesti analüüsiti nädalaga 7297 koroonaviiruse testi, millest 1346 osutusid positiivseteks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 88,1. Sama ajaga on Läänemaale lisandunud 18 nakatunut. Eestis keskmiselt on näit 161,33. Kõrgeim on näit Harjumaal (216,9), madalaim Jõgevamaal (45,7).

Esmaspäeva hommikuse seisuga vajas haiglaravi 107 COVID-19 patsienti. 26. nädalal avati haiglates 97 uut COVID-19 haigusjuhtumit. Statistiliste näitajate järgi on haigestumus kasvutrendis.

Statistiliste näitajate järgi on haigestumine kasvutrendis. „Testide arv vanemaealiste vanusrühmas on suurenenud keskmiselt 23% võrra, haigestumine selles vanuserühmas suurenes 44% võrra,“ selgitas terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on üle ühe (1,26). Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Viimase seitsme päeva keskmine COVID-19 tõttu hospitaliseeritute arv on 6. Esmaspäeva hommikuse seisuga viibib haiglas 107 inimest, millest 50 juhul vajavad patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. 7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on kasvutrendis, tõusu on märgata ka hospitaliseeritute üldarvus. Tõenäoliselt kasvab hospitaliseeritute arv veel veidi. Nädala jooksul lisandus kaheksa surmajuhtumit vanuses 64-97.

Nädala jooksul manustati 827 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 173. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 462 528 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,7%.

26. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on viiruselevik reovees 50% ulatuses kollasel ohutasemel. Rohelisel ohutasemel olid kolmandik asulatest võetud proovidest. Enim viirusosakesi tuvastati reovees Laagri ja Tamsalu piirkonnas.