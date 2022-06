Lihula noorjooksjad tegid imelisi starte

Lihula gümnaasiumis õppivad ja Lääneranna spordikoolis treenivad Sten Martin Viidemaa ja Gregor Hendrik Mölder on sel kevadsuvel näidanud suurepäraseid starte nii staadionil kui ka väljaspool seda.

Kaks sõpra ja treeningkaaslast, kes saavad oktoobris kahepäevase vahega 14-aastaseks on edukad olnud erinevatel rahvajooksudel, 1500 meetri distantsidel Läänemaa ja Pärnumaa meistrivõistlustel ja seda nii koolinoorte, kui täiskasvanute võistlustel.

Suurepärased 1000 meetri jooksud tegid mõlemad ka Pärnumaa TV10 Olümpiastarti võistluses. Vabariigi normatiivi täitmine viis nad ka TV10 finaaljooksu, kus Viidemaa võitis kõrge seitsmenda koha.

Juba kaks kuud käib Pärnumaa aastajooksu 38. hooaeg. Meie kaks noorsportlast näitavad seal head minekut. Kokku peetakse üheksa etappi kus kirja läheb kuus parimat tulemust.

Sel nädalal oli kavas teine 3000meetrine distants. Ja jällegi tegid head jooksud Lihula poisid. Seda vaatamata üle kolmekümne kraadisele palavusele. Juba viienda järjestikuse võidu võttis Viidemaa. Sel korral läbis ta Pärnu rannas maha mõõdetud raja ajaga 12.12,2. Sellega kindlustas ta oma liidrikohta U16 vanuseklassis veelgi.

Mölder saavutas kohe tema järel teise koha. Talle näitas finišikell 12.48,9. Noor jooksupoiss hoiab peale viite etappi kindlalt kinni U16 vanusegrupi kolmandast kohast.

Juulis on ees ootamas poistel Virtsu merepäevajooks ja mitu aastajooksu etappi. Kuu keskel aga suve tippsündmus, Rakveres toimuvad Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistlused.

Noorele keskmaajooksjale Viidemaale olnud jõukohased ka Lihula gümnaasiumi omavanuste poiste rekordite enda nimele võtmised nii 800, kui 1000 meetri distantsil. Pika ja eduka spordilooga Lihula gümnaasiumi rekordite tahvlile pääsemine on keeruline. Kui meenutada veel selle kooli eri aegade jooksjaid, Urmas Kubja, Taivo Kaus, Tarmo Kaus, Gert Oosim, Martin Teppan, Virgo Vallik, siis on see lausa uskumatu. Kuid nüüd on hetk, kus tõusmas on uued tublid poisid, nii nagu sellele 236 aastasele koolile kohane.