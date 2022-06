Ridala võtab võidutule vastu kiriku juures

Ridalas algab võidupüha tähistamine 23. juunil kl 16 kogunemisega Ridala kirikus.

Pool tundi hiljem saabub Ridala kirikusse presidendi läkitatud võidutuli. Tule toovad Haapsalust Ridalasse noorkotkas Märt Õiglas ja kodutütar Karen Loorens, keda saadavad kaitseliitlane Siim Jeeberg ja naiskodukaitsja Diana Saarniit. Tule võtab vastu kaitseliidu Ridala kompanii kunagise pealiku Johannes Magnuse pojapoeg Heiki Magnus.

Võidutulest süüdatakse Ridala kirikus mälestusküünlad vabadussõjas langenute ning kaitseliidu Lääne maleva ohvitseride ja Läänemaa metsavendade mälestustahvlite ees. Kirikusse asetatakse mälestuspärg kõigile, kes läbi aegade Eesti eest võidelnud, teinud seda relvaga või relvata.

Et maailmas on olukord ärev, asetatakse võidupühal Ridala kirikusse mälestuspärg ka Ukraina võitlejate mälestuseks, kes on ohverdanud oma elu Euroopa vabaduse eest.

Palvusel teenib Ridala koguduse õpetaja Küllike Valk, kõneleb Margus Kasterpalu ja kontsertosas esinevad Ridala laululapsed Anne Pääsukese juhendamisel.

Võidupüha tähistamine jätkub Ridala lipuväljakul võidutule jagamisega kogukonna seltsidele, küladele ja taludele, ning jaanitule süütamisega. Kaetud on lauad ja meeleolu aitab üleval hoida päevakohane muusika.