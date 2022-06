Österby sadam sai laenuvestide stendi

Noarootsi tuletõrjeselts paigaldas Österby sadamasse Läänemaa esimese laenuvestide stendi, kust vajadusel saab merele minnes võtta laenuks päästevesti. „Näiteks tuleb paati keegi lisaks, kelle jaoks pole vesti, või tihti on see laps, kellel pole õige suurusega vesti,” kirjeldas Noarootsi tuletõrjeseltsi juhatuse liige Indrek Nõlvak olukordi, mil laenuvesti vaja võib minna.

„Esimesena tegi sellise stendi Tilgu merepääste,” ütles Nõlvak. Ta lisas, et Harjumaal Tilgus välja mõeldud lahendus jõudis Noarootsi läbi politsei- ja piirivalveameti ning neilt saadi stendi valmistamiseks ka toetust. Stendi valmistasid ja vestid hankisid Noarootsi vabatahtlikud. Nõlvaku sõnul oli projekti kogukulu 1000 eurot.

Nõlvak ei pelga, et veste varastama hakatakse. „Tilgu kogemusest saan öelda, et kolme aasta jooksul pole seal ükski vest kaduma läinud,” ütles ta. Seda enam, et vestid on märgistatud ja stendil on sõnum: „Varastad vesti, varastad elu.” Nõlvak lisas, et eks esimene aasta näita, kui tihedat kasutamist laenuvestid leiavad, kuid Tilgu sadamas on need aktiivses kasutuses.