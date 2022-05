Aimar Ventsel: miks ma ei usu Vene opositsiooni?

Mul oli hiljuti videovestlus tuttavaga, kes elab ja töötab Ida-Siberi tagumises otsas. Ta oli mõnda aega opositsiooniline ajakirjanik ja peab ennast siiamaani opositsiooniliselt meelestatuks.

See tuttav kirjutas mulle ühel heal päeval, et vaja on rääkida. Ja üldse tahaks teada, mis maailmas toimub. „Me oleme siin infovaakumis,“ kirjutas ta. „Kõik sõltumatu meedia on hävitatud, on jäänud vaid riigimeedia ja meil pole mingit ligipääsu alternatiivsele infole.“

Panime siis kaamerad sisse ja suhteliselt ruttu läks jutt Ukraina–Venemaa sõjale. Alguses kinnitas mu vestluskaaslane, et Venemaa „riiklikku meediat ei saa uskuda! Aimar, kas sa usud kasvõi ühtegi sõna, mida nad räägivad?“.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!