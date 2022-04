Erkki Bahovski: president Macroni kimbatused

Emmanuel Macroni võit Prantsusmaa presidendivalimistel oli oodatud, ent samas ei tohiks ta loorberitele puhkama jääda.

Seda sellepärast, et nii Prantsusmaa, Euroopa kui ka lääs tervikuna vajavad kordategemist ja Macronil võiks kõiges selles olla oluline roll.

Vahepeal võis ju tunduda, et paremäärmusliku Rahvusliku Liidu juht Marine Le Pen pakub Macronile tõsist konkurentsi, kuid tarvitses senisel riigipeal veidi tõsisemalt valimiskampaaniaga tegeleda, kui need kahtlused hajusid. Võit umbes 58 protsendiga umbes 42 protsendi vastu on veenev, kuid kui võtta juurde Prantsusmaa kontekst, muutub pilt hägusemaks.

Kontekst seisneb selles, et Macron ei konkureerinud peavoolupartei, vaid äärmuspartei kandidaadiga. 42 protsenti äärmusele tähendab esmajoones küsimust, kas senist äärmust saab üldse nimetada enam äärmuseks. Sinna juurde tuleb lisada esimeses voorus ligi 22 protsenti häältest vasakäärmuslasele Jean-Luc Mélenchonile. See kõik näitab, et Prantsusmaa on lõhenenum kui kunagi varem. Nii võibki oletada – ja nagu paljud tänavaküsitlustel ka ütlesid –, et hääletati mitte nii väga Macroni poolt, vaid Le Peni vastu.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!