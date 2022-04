Ahhaa keskuses saab palli visata ja lõpmatul ronimisseinal turnida

Aprilli alguses, veidi enne kevadvaheaega avati Tartus teaduskeskuses Ahhaa uus näitus – „Ahhaa, sport!“ Näitus, kus kõike saab proovida, katsetada ja kogeda ning seekord ka põrgatada, visata ja hüpitada.

Tartu jalgpalliklubi Tammeka särgis Knut mängis isaga laua taga istudes jalgpalli. Paistis, et isa elevus õnneliku tabamuse järel oli vaat et suuremgi kui poja oma. Knut pidas näitust päris tõsiseltvõetavaks. „Trenn see muidugi pole, aga põnev siiski,“ ütles, lisades veel, et päris äge.

„See on Ahhaa enda näitus,“ ütles teaduskeskuse Ahhaa juhatuse liige Pilvi Kolk. Esialgse plaani järgi ei pidanud see nii olema. „Meil olid 2019. aastal sõlmitud lausa lepingud, et tuua Pariisist siia spordinäitus,“ rääkis ta. Reaalsuses tuli aga näituse asemel koroona ning lõi kõik näitusegraafikud ja plaanid sassi. „Otsustasime selle näituse teha täitsa ise ja seda on nüüd kolmveerand aastat ehitatud,“ ütles Kolk.

