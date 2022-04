Palivere CUP saaliturniiri võitis kodumeeskond

Laupäeval, 16. aprillil tõmmati Paliveres joon alla saalijalgpallihooajale. Kuigi mitu nädalat käivad juba õues toimuvad Eesti erinevate liigade meistrivõistlused, peeti heal tasemel turniir nüüd Paliveres.

Spordiklubi Palivere korraldas saaliturniiri oma väga eduka sisehooaja lõpetuseks. Jõudis ju spordiklubi meeskond Eesti rahvaliiga meistrivõistlustel poolfinaali.

Palivere CUP saaliturniiril mängisid meeskonnad kaks ringi. Kohtumised olid pingelised ja turniiri lõplik paremusjärjestus selgus just teise ringi viimaste mängudega. „Kahe ringiga turniir oli väga õige mõte. Meeskonnad said rohkem mänge ja kõik see pakkus rohkem pinget,” ütles turniiri korraldaja Väino Munskind.

Lõpuks tuli turniiri võitjaks SK Palivere meeskond, kes kogus 10 punkti. Teiseks mängis ennast FC Haapsalu 7 punktiga. Pronksmedalid kuulusid võistkonnale FC Kordkuus.

Turniiri parimaks mängijaks osutus võitjameeskonna Keiro Nurme, kes kostitas vastaseid seitsme väravaga.

Võitjameeskonnas mängisid: Rivo Reinsalu, Marek Korpe, Reno Mihkelson, Kristo Lepmets, Ergo Kingsepp, Keiro Nurme, Artur Matto. Treener Väino Munskind.