Läänemaa kaks tippmängijat alustasid naiste meistriliigas

Laupäeval pandi pall mängu ka Eesti naiste jalgpalli meistrivõistlustel, kus tänavu treevad kaasa kaks Läänemaa naismängijat.

Saku Sportingu ridadesse kuuluv Ulrika Tülp ja Pärnu JK Vapruse esindusse kuuluv Trinity Õismets.

Tülp alustas oma 12. Eesti meistriliiga hooaega. Oma esimese kohtumise naiste kõrgseltskonnas pidas ta 2006. aastal EVL Unitedi ridades, olles siis vaid 14-aastane. Mõned aastad jäid tal erinevatel põhjustel kõrgseltskonnas vahele, kuid nüüd on ta olnud seitse aastat järjest üks meistriliiga resultatiivseimaid jalgpallureid.

Lisaks on ta kuulunud ka Eesti rahvusnaiskonda ja tal on seal ka kirjas üks värav, mille ta lõi Malta naiskonna vastu. Ta kuulus mitmel aastal järjest Eesti meistritiitli võitnud Pärnu jalgpalliklubi naiskonda, nüüd on tulnud hõbedavõidud Saku Sportingu ridades.

Laupäeval sai Taeblast pärit ründaja mängus Tallinna JK Kalevi vastu platsile 83 minutil ja aitas oma naiskonna 5:2 võiduni.

Õismets teeb naiste meistriliigas kaasa teist hooaega. 18-aastane Vatlast pärit jalgpallur esindab Pärnu JK Vapruse naiskonda. Eelmisel aastal jõudis ta oma koduklubiga Eesti naiste karikafinaali, kus kaotati Tallinna FC Florale. Meistriliigas saavutati neljas koht.

Õismets on universaalne jalgpallur. Eelmisel hooajal mängis ta nii äärepoolakaitses, kaitses, kui ründes. Laupäeval kasutasid Vapruse treenerid teda aga lausa keskkaitses. Võõrsil tuli suvepealinna mängijatel vastu võtta 2:3 kaotus Viljandi Tulevik/Suure-Jaani ÜN naiskonnalt. Tähtsal positsioonil mängis meie noor jalgpallur kõik 90 minutit.