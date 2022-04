Räägu hooldekodu remondi lõpetamiseks laenatakse 200 000 eurot

Osaühing Lääne-Nigula Hooldekodud võtab ASilt Lääne-Nigula Varahaldus 200 000 eurot laenu, et maksta remontijale Räägu hooldekodus tehtud tööde eest.

Räägu hooldekodu remondib hankel ühispakkumuse teinud OÜ Resa ja OÜ Rannavesi Ehitus.

Lääne-Nigula valla finantsjuht Jaan Soots põhjendas praegust laenuvõtmise vajadust sellega, et ehitajal on veel märtsis vaja tasuda kahe arve eest, kuid hooldekodul pole praegu vaba raha, et ehitajale tehtud tööde eest maksta.

