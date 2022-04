Haapsalu algkool valmib õppeaasta alguseks

Malle-Liisa Raigla fotod

Teist aastat oma maja remondi tõttu Kuuse tänaval õppivad Haapsalu linna algkooli lapsed pääsevad plaanide järgi Ehte tänava uuenduskuuri läbinud hoonesse 1. septembril.

Nii ehitajad kui ka tellija, Haapsalu linn, ütlevad, et valdavalt on jäänud teha veel siseviimistlustööd. „Ilm lubab taas fassaaditöid teha, ehitada parklaid ja platse,” ütles algkooli remontiva firma Bauest OÜ juhatuse liige Märt Mägi.

Algkooli direktori Malle Õiglase sõnul käivad praegu maalritööd kooli kolmandal korrusel, peagi on need algamas ka teisel korrusel. Tema sõnul on iga korraga üha rõõmsam minna kooli iganädalasele ehituskoosolekule. „Järjest läheb paremaks – lammutamisfaasist on jõutud viimistlusfaasi,” ütles Õiglas.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!