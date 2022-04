PRO Tehno avas Uuemõisas uue tehnoülevaatusraja

Märtsi lõpus avas Uuemõisas tegutsev PRO Tehno tehnoülevaatus uue, sõiduautode ja kaubikute tehniliseks kontrolliks mõeldud ülevaatusraja.

Teeninduspunkti juhataja Urmas Loost ütles, et uue raja ehitamiseks oli kaks põhjust. „Kliente kippus aeg-ajalt üle jääma,” nimetas Loost ühe põhjusena. Olulisem põhjus uue raja ehitamiseks oli tema sõnul aga see, et peagi muutuvad veoautode tehnoülevaatusele kehtestatud nõuded ja selle tarvis tuleb senist ülevaatusrada uuendada. Millal vana raja remont algab ja kaua see kestab, Loost veel öelda ei osanud.

