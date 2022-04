Esimese Läti õudusfilmi autor tuleb HÕFFile

Tere tulemast Lätti, kus ainult sead mõistavad sind. Just nii provokatiivselt võib kokku võtta Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil linastuva filmi „Samueli rännakud” (Sema ceļojumi), mida saabub esitlema selle autor, Läti režissöör Aik Karapetjan.

Karapetjan on üks nendest väliskülalistest, keda on koroonaviiruse taganedes üle mitme aasta taas festivalile oodata.

Tema uues õudussugemetega mustas komöödias ajab lääneeurooplane Samuel, kes otsib Läti kolkas oma pärisisa, alla seapõrsa. See viib ta kokku põrsa omaniku äraoleva tütrega, kes veenab teda farmi ööbima jääma. Hommikul ärgates leiab Samuel end aheldatuna seasulust ja temast saab ori.

„Pöörane muinasjutt Absurdistanist,” kirjutas mainekas Austini fantaasiafilmide festival, kus see mullu esilinastus.

„Niivõrd kummalise huumoriga Läti filmi pole te mitte kunagi enne näinud,” ütleb ka HÕFFi juht Helmut Jänes.

Peaosas on Belgia näitleja Kevin Janssens, kes on vähemalt PÖFFi vaatajale tuntud mustast komöödiast „Patrick”, mille osatäitmise eest võitis ta maailmas mitu auhinda.

Lätis pole „Samueli rännakud” veel kinolevisse jõudnud.

Armeeniast pärit 38-aastane Karapetjan on Lätis kõige järjekindlam žanrifilmide viljeleja ja õudusfilmi elustaja, tema varasemad filmid „Inimesed kusagil”, „Mees oranžis jakis” ja „Esmasündinu” on linastunud paljudel rahvusvahelistel festivalidel ja neid on näidanud ka Pimedate Ööde filmifestival.

„Meest oranžis jakis” peetakse ka esimeseks Läti õudusfilmiks.

Haapsalus osaleb Karapetjan ühtlasi Hõbedase Mélièsi ehk Méliès d’Argent’ auhinna žüriis, kes valib välja lühifilmi, mis pääseb Prantsuse filmiillusionisti Georges Mélièsi järgi nime saanud Euroopa parima fantaasiafilmi konkursi lõppvooru.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab tänavu aset 29. aprillist 1. maini. Kogu kava kuulutab festival välja ja üksikpiletite müük algab 13. aprillil.