Video: kuidas lukustada jalgratast nii, et varas seda kätte ei saaks

Kui viimase pooleteise aasta jooksul on jalgrataste kasutamine eestlaste seas kindlas tõusutrendis olnud, siis samas tempos on kasvanud ka rattavarguste arv – esimese poolaastaga registreeris politsei 360 juhtumit.

Kuidas ja kuhu lukustada jalgratas, et see sõiduvahendi juurde tagasi pöördudes kindlasti alles oleks?

ERGO kindlustuse kodukindlustuse portfelli juhi Annika Mällo sõnul on nendele teatatud vargused enamasti tingitud kas jalgratta lukustamata jätmisest, ebapiisavast lukustamisest või halvasti valitud asukohast – kõige enam esineb vargusi trepikodadest.

„ERGO viimase kahe aasta statistika põhjal on keskmine hüvitis rattavarguse korral jäänud 500 euro kanti, suurim väljamakstud hüvitis on olnud aga üle 1000 euro. Võime küll arvata, et jalgratas on tänapäeval juba nii tavaline asi ja korraks poodi hüpates võib selle lukustamata jätta, kuid tegelikult teeb see varga jaoks kuriteo toimepaneku lihtsalt väga mugavaks. Ainult esiratta lukustamine, mis on väga levinud, võib lõppeda aga sellega, et omanikule jääbki sõiduvahendist alles ainult esiratas,“ selgitas Mällo.

ERGO kindlustus koos saatejuhi Kristo Eliasega pani kokku video nõuannetega, kuidas ja kuhu on kõige turvalisem jalgratast lukustada: