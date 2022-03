Kaheksa soovitust kevadise matkariietuse valimisel

Vaatamata kõigele ümberringi toimuvale on kevad kätte jõudnud. Nädalavahetusel paki eluks vajalik seljakotti ja mine metsa kevadet tervitama. Fjällräveni matkaeksperdid toovad välja kaheksa praktilist soovitust, millele võiksid kevadiste matkariiete valimisel mõelda.



1) Mõtle mitmekihiliselt

Kevadine ilm võib olla petlik ning metsa minnes pead olema valmis kõigeks, nii päikeseks, vihmaks, tugevaks tuuleks kui ka lörtsiks. Mõtle riietust planeerides mitmekihiliselt, et saaksid vastavalt kehatemperatuurile ja enesetundele kihte ära võtta või juurde lisada. Esimeseks kihiks sobib hästi lühikeste või pikkade varrukatega T-särk, teise kihina soe fliis või kampsun ning kõige välimise ehk kolmanda kihina mugav jope, mis kaitseb tuule ja vihma eest.



2) Head matkapüksid lubavad muretult liikuda

Matkapükste valimisel pööra tähelepanu pükste materjalile ja sellele, kuidas need sinu kumerustega sobituvad. Mida ekstreemsem ja aktiivsem rada, seda venivamad võiksid ka püksid olla. Matkapüksid võiksid olla vastupidavast ja venivast materjalist, mis lubavad muretult liikuda, istuda ja kükitada. Mida rohkem taskuid, seda parem – nii leiad kõik matkaks vajaliku käeulatuses.



3) Oled sa kunagi matkaretuuse proovinud?

Matkaretuusid on paljude naismatkajate lemmikuteks, kuna lasevad mugavalt liikuda ning istuvad hästi jalas. Võrreldes tavaliste retuusidega on matkaretuusid veidi vastupidavamast materjalist ning hoiavad paremini sooja. Krõbedamate kevadilmadega võid lisakihina retuuside alla panna ka meriinovillast sooja pesu. Muideks, matkaretuusid ei ole pelgalt naiste pärusmaa, valiku leiavad endale ka mehed.



4) Investeeri jalanõudesse

Matkajalanõusid valides võta arvesse matkaraja keerukust ning matka pikkust. Keerulisem ja pikem matk nõuab stabiilsema välistallaga jalanõusid. Ühepäevasele matkale eelista pigem kergeid matkajalanõusid, millel on mugav sisetald ning hea haardevõimega välistald, mis ei väsita liigselt jalgu ega keha. Veendu, et jalavarjud on sisse kantud ja pigem numbri võrra suuremad. Kand võiks jalanõus kindlalt paigal püsida, kuid varvastel võiks olla ruumi liikuda.



5) Hoia pea ja sõrmed soojas

Kui hoiad oma pea ja kõrvad soojas, hoiad soojas ka oma keha. Kui oled mütsi kandmisest pärast pikka talve juba väsinud, aga soovid oma kõrvu külma ja tuule eest kaitsta, sobib kevadisele matkale hästi soe peapael. Vaatamata juba kevadisele ilmale pane kätte ka kindad ja kaela sall.



6) Kott vali vastavalt matka pikkusele ja tegevustele

Matkakotti valides mõtle läbi, mida sul matkal olles vaja läheb. Päevaseks matkaks sobib hästi 20-30L seljakott, kus jätkuks ruumi vahetusriietele, veepudelile, toidule ja muudele isiklikele vidinatele. Pikema, näiteks kahepäevase matka puhul vali vähemalt 45-liitrine matkakott, kuhu mahuks lisaks ka magamiskott, telk, madrats, toiduvarud ja toidu tegemiseks vajalik.



7) Viimistle matkariideid vastavalt ilmale

Kõiki Fjällräveni valikus olevaid G-1000 materjalist matkariideid, sealhulgas ka kotte, saab soovi korral muuta veelgi tuule- ja veekindlamaks mesilasvahast ja parafiinist riidevahaga. Kasutamiseks kanna vaha kuuma triikrauaga riide peale. Vaha eemaldamiseks pese jopet 40 kraadi juures, mis muudab materjali taas hingavamaks.



8) Võta aega kevade tervitamiseks

Loodus on ennast kevadisse pidurüüsse sättinud. Jäta muremõtted koju ja võta aega loodusega kohtumiseks. Metsa minnes lunastad omale tasuta pileti kevadlindude orkestriproovi ja mine tea, hea õnne korral võid jõuda ootamatu külalisena hoopis tedrepulma!