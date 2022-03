Noored toovad lavale etenduse mürast

Laupäeval, 19. märtsil kell 17 esietendub Silma õpikojas Haapsalu noorte huvikeskuse loovtantsu, draama- ja pilliringi ühislavastus „Müra“.

Draamaringi juhendaja Anne Suislep ütles, et varem ei ole kolme ringi ühistööna ühtegi lavastust välja tulnud ega üheski lavastuses olnud livebändi, nagu sel korral pilliringi näol. Suislep tunnistas, et kolme ringi koostöö lastele meeldis. Kõigi kolme ringi juhendajad – Anne Suislep, Triin Reemann ja Arno Suislep võtsid mürateema jututeemaks ka oma ringitundides. Müra võib Suislepa sõnul olla nii heliline kui ka infomüra.

Draamaringi juhendaja Anne Suislep ütles, et müra on midagi, mis tänapäeva inimesi saadab ilma, et seda märkakski. Just seetõttu on esinemispaigakski valitud looduse keskne koht, kus kontrastid tulevad tugevamini välja.

Lavastus põhineb näidendil „Müra”, mille on kirjutanud Silvia Soro ja Kaido Rannik.

Lavastuses mängivad ja tantsivad Grete Edasi, Tõru Kannimäe, Jarek Mandre, Uku Suislep, Lilia Viiret, Elsa Johanna Talvistu, Johanna Rammu, Frida Mei Kokk, Laura-Liisa Sõber, Anni Paat.

Bändis mängivad Kustav Suislep, Andero Arro, Sandra-Liis Ender, Hendry Vikat, Martin Sündema, Roland Tristan Arro.