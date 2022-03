Venemaa sanktsioonid Ormsö igapäevasõite ei mõjuta

Osa Eesti laevastikust, sealhulgas Vormsi parvlaev Ormsö, on klassifitseeritud Venemaa laevaregistris, mis arvati Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide hulka.

Ormsöt Vormsi liinil käigus hoidva Kihnu Veeteede juht Andres Laasma ütles, et Venemaa klassiühingusse kuulumine laeva igapäevast töötamist ei sega, sest laevad on Eesti riigi omad ja sõidavad Eesti lipu all. „Reisijaid see ei puuduta. Midagi seisma ei jää, ei ole probleeme liini jätkumisega,” ütles Laasma.

Sama kinnitas Vormsi volikogu esimees, endine TS Laevade juht Jaak Kaabel. „Argielu see ei sega,” ütles Kaabel.

