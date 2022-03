Festival Augustibluus tegi teatavaks esimesed kümme esinejat

5.-7. augustini toimuv muusikafestival Augustibluus avaldas uuel koduleheküljel esimesed esinejaid. Kodumaiste artistide kõrval mahub programmi ka muusikuid bluusi sünnimaalt USAst, Brasiiliast, Austriast, Ungarist, Inglismaalt ja Soomest.

Kokku toimub festivali raames Haapsalus kolmkümmend kontserti, täpne ajakava koos kõigi esinejatega tehakse teatavaks mais.

Külalisartistidest väärib erilist tähelepanu Manhattani juurte ja Indiana ning Chicago muusikalise kasvatusega Tad Robinson, kel ette näidata kümme Blues Music Awards’i (Bluusimuusika Grammyd) nominatsiooni. 1934. aastal loodud Ameerika džäss- ja bluusmuusika ajakirja DownBeat arvates on ta jõudnud parimate elusolevate bluusilauljate nimekirja tippu.

Põneva duo moodustavad jump bluesi meister, kitarrist Igor Prado Brasiiliast ning tänapäeva parimate Hammond B-3 spetsialistide hulka kuuluvaks peetav Raphael Wressnig Austriast. Prado on mees, kes teenis esimese lõuna-ameeriklasena 2015. aastal Blues Music Award nominatsiooni ja saavutas ka Living Bluesi raadioedetabelis esikoha, Wressnig on aga viiekordne ajakirja Downbeat aasta parima orelimängija autasu nominent, kelle isikupärane stiil hõlmab souli, New Orleansi funki, džässi ja bluusi elemente. Augustibluusil on lisaks neile laval ka Brasiiliast pärit trummar.

Ka Laur Joametsa talendi austajatele on Augustibluusil uudis. Nimelt saabub otse Nashville’ist Haapsallu Eesti edukaima kitarristi ja Lõuna-Aafrika päritolu lauljanna Laura Reedi bänd LORE. Duo, mis segab grunge, bluusi ja roki elemente ehedateks elektrilisteks Americana hümnideks, ilmutas möödunud aastaL albumi, mille esiksinglit “Surrender” esmaesitleti muusikaajakirjas Rolling Stone ning millel olevaid lugusid mängivad ka mitmed Eesti raadiojaamad.

Selgunud on ka üks festivali suurtest eriprojektidest. Nimelt astub esmakordselt Augustibluusi lavale Karl-Erik Taukar just selleks festivaliks loodud kavaga „Sinine Laupäev: Taukar Goes Blues”. Tegemist on ainukordse ülesastumisega, kus Taukar koos erikülalistega toob lavale valiku põnevaid töötlusi eesti bluusi kullafondi kuuluvatest paladest.

Oma esinemise Augustibluusil on kinnitanud ka kolm kodumaist naisvokalisti. Festivalil esinevad Laura Prits ansambliga Ziggi Wild, Liisa Tetsmann ja Rubundi ning Eesti esimene vodevillibluusi lauljatar Kaisa Ling.

Soomest saabub festivalile näitleja Ilkka Merivaara ansambliga Country & Western Dekadenz, Ungarist T. Rogers & Fekete Jenö: Chicago Blues Union ning Inglismaalt kolmel viimasel aastal UK Blues Awards ,,Aasta bluusibändi” nominendiks valitud Cinelli Brothers. Esinejaterivi täieneb kevade jooksul ning täpse ülevaate koos muusikanäidetega leiab festivali kodulehelt www.augustibluus.ee

Augustibluus toimub Haapsalus 1994. aastast. Festivali pealava kontserdid on kahel õhtul piiskopilinnuse õuel, päevasesse programmi mahuvad akustilised kontserdid raudteejaamas, väiksemad esinemised kohvikute ja restoranide suveterrassidel, reedene luulekontsert ja ööklubi kultuurikeskuses ning pühapäevane gospel-kontsert Haapsalu toomkirikus.

2008. aastast korraldab festivali LAG Muusikaagentuur. Piletilevis on müügil festivali passid, mis tagavad sissepääsu kõigile festivali kontsertidele ja ööklubisse.