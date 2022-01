Reovees on märgata koroonaviirusesisalduse tõusu

Terviseameti reoveeuuringu tulemused näitavad, et koroonaviiruse kogus on märgatavalt tõusnud. Pea 75% kogutud proovidest on jõudnud punasesse, rohelises püsivad üksikud proovid.

Ka Haapsalus levib viirus väga laialdaselt ja on kaardil märgitud punasega.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et tulemustest on näha pühadejärgset nakatumise tõusu. „Viimased nädalad on toonud mujal maailmas uusi nakatunute rekordeid, ka Eestis liigub nakatumine tõusutrendis,“ selgitas ta ja lisas, et viirusesisaldus reovees on kõrge pea kõikjal Eestis.

Sellest aastast võttis terviseamet Tartu ülikoolilt üle koroonaviiruse reoveeuuringu. Tartu ülikooli eesmärk oli SARS-CoV-2 reoveeseire süsteemi välja töötamine ja meetodi arendamine. Väljatöötatud meetod anti üle Terviseametile ja edaspidi viiakse uuringud läbi terviseameti nakkushaiguste laboris.