Koroonaviiruse leviku riskitase tõusis taas väga kõrgeks

Seoses koroonaviiruse deltatüvest kolm korda nakkavama omikrontüve levikuga on 7 päeva keskmine nakatumisnäitaja Eestis tõusnud üle 1000, mis tähendab, et koroonaviiruse levik on kõige kõrgemal ehk punasel tasemel.

Tänase päeva seisuga nakatub Eestis 7 päeva keskmisena 1075,9 inimest.

Riskimaatriksi teise põhinäitaja, 7 päeva keskmise hospitaliseeritute arvu järgi on Eesti kollasel ehk keskmisel tasemel. 7 päeva keskmisena vajab COVID-i tõttu hospitaliseerimist tänase seisuga 26,14 inimest.

Koroonaviiruse riskitaseme määramise täiendavatest indikaatoritest on 7 päeva keskmine COVID-19 surmade arv 2,8, mis vastab madalale tasemele. Üle 60-aastaste inimeste viimase 7 päeva nakatumise keskmine näitaja on ümardatult 132 inimest, mis vastab keskmisele ohutasemele ja juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide arv on 15 inimest, mis näitab kõrget riskitaset.

Täiendavalt jälgib valitsus täisvaktsineeritud täiskasvanud elanikkonna hõlmatust vaktsineerimisega, mis on praegu 72,35 protsenti inimestest. Tõhustusdoose on tänase seisuga saanud 303 711 inimest.

Koroonaviiruse leviku riskitaset vaatab valitsus üle kord nädalas.