Linn paigaldas põhikooli juurde liikluse rahustamiseks postid

Täna paigaldas Haapsalu linnavalitsus Lihula maanteele Haapsalu põhikooli juurde ohtutuspostid.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul oli nende paigaldamiseks surve kooli poolt suur. Mäesalu kirjeldas, et hommikuti eiravad suure trummi poolt tulijad teemärgistust ja sõidavad üle vastassuunavööndi, et lapsi kooli ukse ees maha. „Pärast ukerdavad üle kahe rea välja, autod on ninapidi koos,” kirjeldas Mäesalu.

Mäesalu sõnul tuli panna füüsilised tõkked, sest liiklusmärkidest ei piisanud. Mäesalu sõnul olid postide paigaldamise poolt ka politsei ja liikluskomisjon.